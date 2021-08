Il tenore Enrico Caruso e me

(Di lunedì 2 agosto 2021) Sono nato nel 1969, cinquantadue anni fa. Mi sono diplomato nel 1989, perché un anno l’ho perso passando da ragioneria al classico, sono trentadue anni. Mi sono sposato nel 1999, ventidue anni fa, con la donna con la quale condivido la vita dal 1988, trentatré anni fa. Ho cominciato a scrivere, seriamente, entrando in contatto col mondo dell’editoria, nel 1994, ventisette anni fa. Per la prima volta sono stato riconosciuto come scrittore dal mondo degli scrittori a Ricercare, il Laboratorio di Scritture di Reggio Emilia diretto da Nanni Balestrini e nel quale si raccoglieva la creme della critica e dell’editoria italiana, nel 1997, ventiquattro anni fa. Ho pubblicato il mio primo libro a ...

Cento anni fa, il 2 agosto del 1921,Caruso moriva nella sua Napoli. La città gli renderà omaggio riempiendo con 80 mila persone Piazza Plebiscito per i suoi funerali. Il grandesi spense a 48 anni all'Hotel Vesuvio. Era ...Con Giulia Nannini e Savino Zaba interverràCaruso, discendente diretto del grandeche racconterà fatti e aneddoti familiari. Nella giornata del 2 agosto, inoltre, per ricordare quello ...Il 2 agosto 1921 moriva a 48 anni il tenore napoletano Enrico Caruso: è il 100° anniversario dalla scomparsa di uno degli artisti italiani più famosi ...Canto per la rinascita, proseguono i concerti in Valnerina. Canto per la rinascita, proseguono i concerti in Valnerina ...