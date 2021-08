Crolla il mercato dell’auto a luglio (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – A luglio 2021 sono state immatricolate 110.292 autovetture a fronte di 136.768 immatricolazioni nello stesso mese dell’anno precedente, con una diminuzione di più del 19%. Lo comunica il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili spiegando che i trasferimenti di proprietà sono stati invece 313.150 a fronte di 273.622 passaggi registrati a luglio 2020, con un aumento di più del 14%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 423.442, ha interessato per il 26,05% vetture nuove e per il 73,95% vetture usate. Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 31.07.2021, mentre i dati ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – A2021 sono state immatricolate 110.292 autovetture a fronte di 136.768 immatricolazioni nello stesso mese dell’anno precedente, con una diminuzione di più del 19%. Lo comunica il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili spiegando che i trasferimenti di proprietà sono stati invece 313.150 a fronte di 273.622 passaggi registrati a2020, con un aumento di più del 14%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 423.442, ha interessato per il 26,05% vetture nuove e per il 73,95% vetture usate. Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 31.07.2021, mentre i dati ...

