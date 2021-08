Coronavirus, continuano a crescere vittime e ricoveri (oltre 2mila). Sale anche il tasso di positività (Di lunedì 2 agosto 2021) continuano a crescere vittime e ricoveri. Sono 3.190 i nuovi di casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore e 23 i morti. È in apparente calo il numero dei nuovi contagiati ma a fronte di metà numero di tamponi processati rispetto a ieri, solo 83.223 (ieri 167.761), come di consueto accade al lunedì. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute che riporta anche il totale delle vittime 128.088 e dei contagiati 4.358.533 da inizio pandemia. Ieri i nuovi casi erano stati 5.321 mentre i morti 5. Come detto, tornano a salire i decessi Covid nel nostro Paese che vede ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 2 agosto 2021). Sono 3.190 i nuovi di casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore e 23 i morti. È in apparente calo il numero dei nuovi contagiati ma a fronte di metà numero di tamponi processati rispetto a ieri, solo 83.223 (ieri 167.761), come di consueto accade al lunedì. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute che riportail totale delle128.088 e dei contagiati 4.358.533 da inizio pandemia. Ieri i nuovi casi erano stati 5.321 mentre i morti 5. Come detto, tornano a salire i decessi Covid nel nostro Paese che vede ...

