“Con chi stava in giro”. Temptation Island, il video di Ste a pochi giorni dalle nozze con Claudia (Di lunedì 2 agosto 2021) “Ci amiamo tantissimo e questo programma ci ha fatto riavvicinare tanto. È tornata la passione tra noi ed è davvero importante”. Così Claudia Venturini e Stefano Socionovo sono usciti più forti che mai da Temptation Island, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. I due sono usciti insieme dopo la terza puntata e un percorso non semplice: Claudia aveva dei dubbi sulla possibilità di sposare Stefano, soprattutto dopo che il periodo di lockdown aveva smosso i loro equilibri. La convivenza, a suo dire, aveva portato a un raffreddamento nei loro rapporti. La ragazza si era avvicinata al single Luke e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) “Ci amiamo tantissimo e questo programma ci ha fatto riavvicinare tanto. È tornata la passione tra noi ed è davvero importante”. CosìVenturini e Stefano Socionovo sono usciti più forti che mai da, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. I due sono usciti insieme dopo la terza puntata e un percorso non semplice:aveva dei dubbi sulla possibilità di sposare Stefano, soprattutto dopo che il periodo di lockdown aveva smosso i loro equilibri. La convivenza, a suo dire, aveva portato a un raffreddamento nei loro rapporti. La ragazza si era avvicinata al single Luke e ...

