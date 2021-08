Chiellini Juve, accordo imminente per il rinnovo: le ultime (Di lunedì 2 agosto 2021) sul futuro del difensore e capitano bianconero Questa mattina Giorgio Chiellini si è presentato alla Continassa per incontrare la dirigenza della Juventus. Oggetto della discussione tra le parti è stato il rinnovo del capitano bianconero con la Vecchia Signora. Secondo quanto riportato da Francesco Cosatti di Sky Sport, il giocatore campione d’Europa con l’Italia dovrebbe rinnovare fino al 2023, dunque per altre due stagioni e non fino al 2022 come invece era emerso nelle scorse settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) sul futuro del difensore e capitano bianconero Questa mattina Giorgiosi è presentato alla Continassa per incontrare la dirigenza dellantus. Oggetto della discussione tra le parti è stato ildel capitano bianconero con la Vecchia Signora. Secondo quanto riportato da Francesco Cosatti di Sky Sport, il giocatore campione d’Europa con l’Italia dovrebbe rinnovare fino al 2023, dunque per altre due stagioni e non fino al 2022 come invece era emerso nelle scorse settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

