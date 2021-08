“Che dobbiamo pensare?”. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, l’estate-gossip cambia con loro (Di lunedì 2 agosto 2021) Chi è abituato a sognare, sono anni che immagina il ritorno di fiamma tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Anche se i due ex si mostrano spesso insieme, sempre con e per il loro unico Nathan Falco, l’ultima foto in cui sono soli ha letteralmente scatenato i fan. Lo scatto è stato pubblicato dall’imprenditore, con una didascalia scritta da Briatore in persona: “Pranzo a Capri con Elisabetta Gregoraci”, ha scritto taggando EliGreg. La pulce nell’orecchio che tra loro possa essersi verificato un ritorno fiamma è stata inserita da ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Chi è abituato a sognare, sono anni che immagina il ritorno di fiamma traed. Anche se i due ex si mostrano spesso insieme, sempre con e per ilunico Nathan Falco, l’ultima foto in cui sono soli ha letteralmente scatenato i fan. Lo scatto è stato pubblicato dall’imprenditore, con una didascalia scritta dain persona: “Pranzo a Capri con”, ha scritto taggando EliGreg. La pulce nell’orecchio che trapossa essersi verificato un ritorno fiamma è stata inserita da ...

