C'è un problema nel Green Pass: ecco come lo si può truccare (Di lunedì 2 agosto 2021) Aggiungendo una riga di codice è possibile realizzare un’applicazione perfettamente uguale a VerificaC19, quella che serve per controllare la validità dei Qr Code. Ma quella contraffatta permette di sottrarre dati personali o aggirare le misure di sicurezza Leggi su repubblica (Di lunedì 2 agosto 2021) Aggiungendo una riga di codice è possibile realizzare un’applicazione perfettamente uguale a VerificaC19, quella che serve per controllare la validità dei Qr Code. Ma quella contraffatta permette di sottrarre dati personali o aggirare le misure di sicurezza

