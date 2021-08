Canoa velocità | Olimpiadi Tokyo | Francesca Genzo e Samuele Burgo vanno in semifinale!

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 agosto 2021) Inizio migliore non poteva esserci per l’Italia della, che apre col botto alledi: nella prima giornata dedicata a batterie e quarti di finale,(nel K1 200 femminile) e(nel K1 1000 maschile), staccano il pass per le semifinali di domani e si piazzano già tra i migliori sedici atleti. L’azzurra ce la fa già in batteria, dato che ottiene il secondo ed ultimo posto utile per l’accesso in semifinale, battuta soltanto dalla danese Emma Aastrand Jorgensen, che vince in 41.572, ma ...