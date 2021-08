Calciomercato Sampdoria, il Pisa in pressing per Askildsen (Di lunedì 2 agosto 2021) Calciomercato Sampdoria, il Pisa insiste per Askildsen: quale potrebbe essere l’offerta giusta per convincere la dirigenza blucerchiata Kristoffer Askildsen, fino a oggi, è stato un oggetto misterioso. Sotto la guida di Claudio Ranieri il centrocampista ha fatto fatica a ritagliarsi spazio, complice la grande concorrenza aumentata anche dall’arrivo di Mikkel Damsgaard. Per questo motivo il suo futuro sembra lontano dalla Sampdoria. Sul norvegese è piombato il Pisa. Considerando a quanto la Sampdoria lo ha prelevato dallo Stabaek (prestito con diritto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021), ilinsiste per: quale potrebbe essere l’offerta giusta per convincere la dirigenza blucerchiata Kristoffer, fino a oggi, è stato un oggetto misterioso. Sotto la guida di Claudio Ranieri il centrocampista ha fatto fatica a ritagliarsi spazio, complice la grande concorrenza aumentata anche dall’arrivo di Mikkel Damsgaard. Per questo motivo il suo futuro sembra lontano dalla. Sul norvegese è piombato il. Considerando a quanto lalo ha prelevato dallo Stabaek (prestito con diritto ...

