Calciomercato Avellino | Plescia firma fino al 2024

(Di lunedì 2 agosto 2021)- L', in un comunicato, ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante Vincenzo. Ecco la nota del club in cui si apprende ladel contratto triennale: "L' Us...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Avellino

- L', in un comunicato, ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante Vincenzo Plescia . Ecco la nota del club in cui si apprende la firma del contratto triennale: "L' Uscomunica di aver .... In panchina, in occasione di Campobasso -, c'era anche il neo - acquisto dei biancoverdi, Vincenzo Plescia . L'attaccante ha seguito ... Ildei biancoverdi che, proprio ...Chissà se sarà l’ultimo. Di certo non è il primo acquisto che il Sandro Abate preleva dal Signor Prestito. Dopo Ramon, ecco Dejan Bizjak a rinforzare il roster a disposizione di Ciccio Angelini. LA NO ...Il tecnico rossoverde dopo il ko nel test a Frosinone: "Sarà un campionato tosto". Domenica prossima in Coppa Italia sfida on l’Avellino ...