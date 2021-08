Calcio: Belotti è tornato a Torino, 'tutto a posto' (Di lunedì 2 agosto 2021) Il capitano del Torino, Andrea Belotti, è rientrato in città. Terminate le vacanze extra per gli Europei, il Gallo, accolto dal team manager Marco Pellegri, si è recato al Centro di Medicina dello ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) Il capitano del, Andrea, è rientrato in città. Terminate le vacanze extra per gli Europei, il Gallo, accolto dal team manager Marco Pellegri, si è recato al Centro di Medicina dello ...

