Bmw 320e | piacere di guida ed efficienza per l’ibrida plug-in

MILANO (ITALPRESS) – Un'efficienza energetica all'avanguardia, un risparmio economico considerevole e l'iconico piacere di guidare si combinano nei nuovi modelli ibridi plug-in entry-level della Bmw Serie 3. Le nuove varianti di modello berlina e touring, sono dotate di tecnologia Bmw eDrive di quarta generazione. Il sistema ibrido plug-in della Bmw 320e consiste in un motore a benzina 4 cilindri da 2,0 litri con 120 kW/163 CV e un motore elettrico con una potenza massima di 83 kW/113. Insieme generano una potenza di sistema fino a 150 kW/204 CV. L'interazione intelligente tra il motore a ...

