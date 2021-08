Beffe olimpiche e infortuni gravissimi cancellati con un esercizio | straordinaria Vanessa Ferrari | è d' argento

(Di lunedì 2 agosto 2021) Sulle note di Con te partirò, un'incantevolesi mette al collo un preziosissimoolimpico a Tokyo 2020. Riscattati i quarti posti di Londra e Rio: ci voleva una medaglia per cancellare i brutti ricordi e le sofferenze di questi anni. Lase l'è meritata, questoè il coronamento di una carriera lunghissima, con il suo talento che è emerso per la prima volta già nel 2005. E così alla quarta Olimpiade, a trent'anni e dopo uno gravissimo nel 2017 (rottura dei legamenti),è riuscita a togliersi la soddisfazione ...

Sulle note di Con te partirò , un'incantevole Vanessa Ferrari si mette al collo un preziosissimo argento olimpico a Tokyo 2020 . Riscattati i quarti posti di Londra e Rio: ci voleva una medaglia per ...