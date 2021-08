Attacco hacker Regione Lazio, Zingaretti: “È ancora in corso. Ci stiamo difendendo da atti di terrorismo. Situazione grave e senza precedenti” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Nella notte tra sabato e domenica la Regione Lazio ha subito un Attacco cyber molto potente e invasivo. In collaborazione con tutte le autorità preposte e la nostra struttura, stiamo difendendo in queste ore la nostra comunità da questi attacchi criminali o di stampo terroristico”. È quanto ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso della conferenza stampa (qui il video) convocata per riferire sugli sviluppi dell’Attacco hacker subito dal sistema informatico della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 2 agosto 2021) “Nella notte tra sabato e domenica laha subito uncyber molto potente e invasivo. In collaborazione con tutte le autorità preposte e la nostra struttura,in queste ore la nostra comunità da questi attacchi criminali o di stampo terroristico”. È quanto ha detto il presidente della, Nicola, neldella conferenza stampa (qui il video) convocata per riferire sugli sviluppi dell’subito dal sistema informatico della ...

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - lastknight : Per l'attacco #hacker la regione #lazio parla di 'potente attacco hacker' e 'tutto il CED coinvolto'. Considerato… - GfZucchi : Regione Lazio, Zingaretti: è attacco terroristico - lunedi19 : RT @lefrasidiosho: Attacco #hacker alla Regione Lazio -