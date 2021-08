YAREMCHUK, ATTACCANTE TOTALE: GOL, ASSIST E DUTTILITÀ (Di domenica 1 agosto 2021) Da ieri è ufficiale: Roman YAREMCHUK è un nuovo giocatore del Benfica. Il club lusitano ha versato 17 milioni di euro nelle casse del Gent per assicurarsi le prestazioni dell’ATTACCANTE ucraino che tanto bene ha fatto nel corso di Euro 2020. E non solo, perché il quasi ventiseienne stava dimostrando già da un po’ di essere pronto per il definitivo salto di qualità. Andiamo a scoprire di più. Roman YAREMCHUK è nato a Lviv il 27 novembre 1995. Cresciuto calcisticamente tra Karpaty e Dinamo Kiev, e passato in prestito per l’Oleksandrija, nel 2017 è stato acquistato dal Gent a titolo definitivo per circa 2 milioni di euro. Contratto ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Da ieri è ufficiale: Romanè un nuovo giocatore del Benfica. Il club lusitano ha versato 17 milioni di euro nelle casse del Gent per assicurarsi le prestazioni dell’ucraino che tanto bene ha fatto nel corso di Euro 2020. E non solo, perché il quasi ventiseienne stava dimostrando già da un po’ di essere pronto per il definitivo salto di qualità. Andiamo a scoprire di più. Romanè nato a Lviv il 27 novembre 1995. Cresciuto calcisticamente tra Karpaty e Dinamo Kiev, e passato in prestito per l’Oleksandrija, nel 2017 è stato acquistato dal Gent a titolo definitivo per circa 2 milioni di euro. Contratto ...

Ultime Notizie dalla rete : YAREMCHUK ATTACCANTE Nuova avventura per Yaremchuk: è un giocatore del Benfica Nuova avventura per uno dei giocatori rivelazione degli ultimi Europei. Si tratta di Roman Yaremchuk , attaccante ucraino che ha segnato 2 gol nella rassegna continentale giocata quest'estate con la sua Nazionale. Un rendimento che, unito ai 23 gol segnati con la maglia del Gent tra tutte ...

Benfica, sirene inglesi per Nunez Commenta per primo Secondo Record , il Brighton ha contattato il Benfica per l'attaccante uruguaiano Darwin Nunez . I portoghesi hanno già preso l'eventuale sostituto: Yaremchuk dal Gent .

BENFICA, UFFICIALE YEREMCHUK Nuova avventura per uno dei giocatori rivelazione degli ultimi Europei. Roman Yaremchuk, attaccante ucraino che ha segnato 2 gol a Euro 2020, si trasferisce ...

