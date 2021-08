Tokyo 2020, tiro a segno: Chelli e Mazzetti out dalla finale della pistola 25m (Di domenica 1 agosto 2021) Terminate le qualificazioni della pistola 25 metri maschile del tiro a segno alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il migliore è stato il francese Clement Bessaguet con un totale di 297 (100, 100, 97), precedendo il connazionale Jean Quiquampoix (100, 99, 98). Accedono alla finale anche il tedesco Christian Reitz (100, 98, 98), il coreano del sud Daeyoon Han (97, 99, 99), il cinese Junmin Lin (97, 100, 97) e il pakistano Bashir (99, 98, 96). Niente da fare invece per i due azzurri: Riccardo Mazzetti chiude 18esimo (97, 94, 97), mentre meglio fa Tommaso ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Terminate le qualificazioni25 metri maschile delalle Olimpiadi di. Il migliore è stato il francese Clement Bessaguet con un totale di 297 (100, 100, 97), precedendo il connazionale Jean Quiquampoix (100, 99, 98). Accedono allaanche il tedesco Christian Reitz (100, 98, 98), il coreano del sud Daeyoon Han (97, 99, 99), il cinese Junmin Lin (97, 100, 97) e il pakistano Bashir (99, 98, 96). Niente da fare invece per i due azzurri: Riccardochiude 18esimo (97, 94, 97), mentre meglio fa Tommaso ...

