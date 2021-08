Tokyo 2020, Tamberi: “Non ci posso credere, ce l’ho fatta dopo infinite difficoltà” (Di domenica 1 agosto 2021) “Abbiamo vinto le olimpiadi dopo aver passato un infortunio incredibile, dopo infinite difficoltà, ce l’abbiamo fatta. Non ci posso credere, ho sognato questo giorno così tanto tempo”. Sono le parole con la voce strozzata dall’emozione di Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto ai Giochi olimpici di Tokyo, ai microfoni di Rai Sport. “Ho realizzato un sogno che non vedo l’ora di raccontare ai miei figli. Il gesso significa il giorno in cui ho deciso di provarci. dopo l’infortunio sono rimasto nel letto a piangere, poi mi ... Leggi su funweek (Di domenica 1 agosto 2021) “Abbiamo vinto le olimpiadiaver passato un infortunio incredibile,, ce l’abbiamo. Non ci, ho sognato questo giorno così tanto tempo”. Sono le parole con la voce strozzata dall’emozione di Gianmarco, oro nel salto in alto ai Giochi olimpici di, ai microfoni di Rai Sport. “Ho realizzato un sogno che non vedo l’ora di raccontare ai miei figli. Il gesso significa il giorno in cui ho deciso di provarci.l’infortunio sono rimasto nel letto a piangere, poi mi ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo2020, trionfo Italia nell'atletica: oro per Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto alle olimpiadi di Tokyo 2020, a pari merito con Essa Mutaz Barshim del Qatar con la misura di 2 metri e 37. Bronzo per il bielorusso Maksim Nedasekau con la stessa misura, ma un errore in più. Marcell Lamont Jacobs ha ...

L'Italia che va oltre il sogno Sul gesso, campeggia ancora la scritta 'Road to Tokyo 2020', col 2020 cancellato e sotto aggiunto '2021'. I due ragazzi azzurri rappresentano con le loro storie il nostro Paese che in questo 2021, ...

Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 1 agosto. Tamberi è oro ex-aequo con Barshim. Jacobs è oro nei 100 metri La Stampa Atletica, Olimpiadi Tokyo: Gianmarco Tamberi non ci crede: “Ho sognato questo giorno per tanto tempo dopo l’infortunio” Una giornata storica per lo sport italiano. Il cielo di Tokyo si è tinto d'azzurro e i protagonisti sono stati Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. In una rassegna a Cinque Cerchi avara alla voce ori, ...

Tokyo 2020, Jacobs: “Oro olimpico un sogno che si avvera” “E’ il sogno da quando sono bambino. In finale ho pensato che non avevo nulla da perdere, ho dato tutto, sono partito come non mai ed è successo. Vedere Gimbo vincere… mi sono gasato ed ho detto: ‘Per ...

