Tokyo 2020, Bogliolo record italiano 100 ostacoli ma non entra in finale (Di domenica 1 agosto 2021) Luminosa Bogliolo ha corso con il tempo di 12.75 i 100 ostacoli a Tokyo 2020, che è il nuovo record italiano ma non gli permette di conquistare la qualificazione alla finale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 agosto 2021) Luminosaha corso con il tempo di 12.75 i 100, che è il nuovoma non gli permette di conquistare la qualificazione alla. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

