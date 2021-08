Tokyo 2020 atletica, Tortu: “Orgoglioso del mio percorso, diventerò ancora più competitivo” (Di domenica 1 agosto 2021) “Penso di essere in un ottimo stato di forma, come ho dimostrato ieri. Oggi ho fatto una buona gara, corretta, ma hanno corso più forte e c’è chi se lo è meritato più di me”. Queste le parole dell’azzurro Filippo Tortu al termine della sua batteria nelle semifinali dei 100 metri di atletica ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. “Il livello è davvero alto. Sono molto Orgoglioso del percorso che ho fatto, dell’allenamento e il sacrificio per arrivare a giocarmela con i migliori. Lavorerò per essere ancora più competitivo” ha continuato l’ex primatista ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “Penso di essere in un ottimo stato di forma, come ho dimostrato ieri. Oggi ho fatto una buona gara, corretta, ma hanno corso più forte e c’è chi se lo è meritato più di me”. Queste le parole dell’azzurro Filippoal termine della sua batteria nelle semifinali dei 100 metri diai Giochi Olimpici di. “Il livello è davvero alto. Sono moltodelche ho fatto, dell’allenamento e il sacrificio per arrivare a giocarmela con i migliori. Lavorerò per esserepiù” ha continuato l’ex primatista ...

