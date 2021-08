Tokyo 2020 atletica: Storico Marcell Jacobs, record d’europa nei 100 metri e finale raggiunta (Di domenica 1 agosto 2021) La prima semifinale inizia già con un colpo di scena: il britannico Prescod si rende protagonista di una falsa partenza e viene squalificato. Al termine della volata, sono l’ americano Kerley (9.96) e il canadese de Grasse (9.98) a staccare il pass per la finale, con il kenyano Omurwa fuori con 10.00 e in attesa di capire se si può concretizzare un ripescaggio. Nel secondo round, tutti gli occhi di noi italiani sono puntati su Filippo Tortu, che ha, tuttavia, bisogno di migliorare parecchio il 10.10 con cui si è qualificato in semifinale. L’azzurro, però, delude e arriva settimo nella sua gara, facendo segnare un modesto tempo di 10.16. ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) La prima semiinizia già con un colpo di scena: il britannico Prescod si rende protagonista di una falsa partenza e viene squalificato. Al termine della volata, sono l’ americano Kerley (9.96) e il canadese de Grasse (9.98) a staccare il pass per la, con il kenyano Omurwa fuori con 10.00 e in attesa di capire se si può concretizzare un ripescaggio. Nel secondo round, tutti gli occhi di noi italiani sono puntati su Filippo Tortu, che ha, tuttavia, bisogno di migliorare parecchio il 10.10 con cui si è qualificato in semi. L’azzurro, però, delude e arriva settimo nella sua gara, facendo segnare un modesto tempo di 10.16. ...

