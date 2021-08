Sorpreso a rubare in un appartamento | tenta la fuga calandosi dal balcone | bloccato ed arrestato

(Di domenica 1 agosto 2021) Stanotte gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via ...

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato le luci dell'appartamento indicato accese e, una volta entrati, hannoun uomo che, alla loro vista, ha tentato la fuga calandosi dal balcone ma, ...I carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni, cittadino italiano pregiudicato,bottiglie di vino dalle cantine di un palazzo. All'alba i condomini di uno stabile in via Teodosio, nel quartiere di Casoretto, sono stati svegliati da forti rumori provenienti dalle ...I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato le luci dell’appartamento indicato accese e, una volta entrati, hanno sorpreso un uomo che, alla loro vista, ha tentato la fuga calandosi dal balcone ma, n ...Albanese di 19 anni inseguito dalla polizia: ora è in carcere. Sequestrata un’auto rubata. È caccia anche al suo complice ...