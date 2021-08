Scuola, unica procedura per le nomine delle supplenze. I sindacati: “Si rischia di creare confusione a danno dei lavoratori” (Di domenica 1 agosto 2021) Il mondo del precariato è in subbuglio. A far arrabbiare i docenti che hanno contratti che scadono ogni anno è la decisione del ministero dell’Istruzione di concentrare in un’unica procedura le nomine per le supplenze annuali e quelle finalizzate al futuro ruolo attraverso un processo digitale. Un salto nel buio per i maestri e i professori che si troveranno tra il 2 e il 12 agosto a dover scegliere il loro futuro professionale senza certezze: le graduatorie provinciali per le supplenze per l’anno scolastico 2021/22, infatti, non sono state ancora pubblicate e non si ha ancora notizia degli elenchi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Il mondo del precariato è in subbuglio. A far arrabbiare i docenti che hanno contratti che scadono ogni anno è la decisione del ministero dell’Istruzione di concentrare in un’leper leannuali e quelle finalizzate al futuro ruolo attraverso un processo digitale. Un salto nel buio per i maestri e i professori che si troveranno tra il 2 e il 12 agosto a dover scegliere il loro futuro professionale senza certezze: le graduatorie provinciali per leper l’anno scolastico 2021/22, infatti, non sono state ancora pubblicate e non si ha ancora notizia degli elenchi ...

