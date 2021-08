Advertising

y2jluca : RT @autosprint: Rabbia #Verstappen su #Bottas: 'Ha fatto una c*****a enorme, dal cervello gli è uscito...' ???? - autosprint : Rabbia #Verstappen su #Bottas: 'Ha fatto una c*****a enorme, dal cervello gli è uscito...' ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Rabbia Verstappen

"La Fia deve esaminare assolutamente questa situazione", ha aggiunto il suo collega della Red Bull, Christian Horner, che già covavaper l'incidente di Silverstone frae Hamilton, ...... azzoppata però per tutta la gara e capace di portare a casa solo il punto del 10° posto con. Max a fine gara era ovviamente irritato e non ha usato mezzo termini: ' Valtteri ha fatto una ...L'olandese non ha usato mezzi termini per descrivere la manovra del finlandese al via, mentre Horner ha posto l'attenzione sul costo dei danni in tempi di budget cap ...Il pilota olandese ha criticato duramente l'errore dell'alfiere Mercedes al via, che ha completamente rovinato la sua gara ...