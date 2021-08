"Pfizer e Moderna aumentano i prezzi dei vaccini destinati all'Ue" (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - Pfizer e Moderna hanno aumentato i prezzi dei loro vaccini Covid-19 rispettivamente più di un quarto e più di un decimo negli ultimi contratti di fornitura dell'Ue. Lo rivela il Financial Times, spiegando che in questo modo e proprio ora che cresce la preoccupazione per la variante Delta, i due gruppi genereranno decine di miliardi di dollari di entrate mentre firmano nuovi accordi con i paesi ansiosi di assicurarsi le forniture necessarie a potenziali richiami. I termini degli accordi, stipulati quest'anno per un totale di 2,1 miliardi fino al 2023, sono stati rinegoziati dopo che i dati della fase 3 della ... Leggi su agi (Di domenica 1 agosto 2021) AGI -hanno aumentato idei loroCovid-19 rispettivamente più di un quarto e più di un decimo negli ultimi contratti di fornitura dell'Ue. Lo rivela il Financial Times, spiegando che in questo modo e proprio ora che cresce la preoccupazione per la variante Delta, i due gruppi genereranno decine di miliardi di dollari di entrate mentre firmano nuovi accordi con i paesi ansiosi di assicurarsi le forniture necessarie a potenziali richiami. I termini degli accordi, stipulati quest'anno per un totale di 2,1 miliardi fino al 2023, sono stati rinegoziati dopo che i dati della fase 3 della ...

Ruffino_Lorenzo : Continuano ad essersi problemi con le dosi. Pfizer è sostanzialmente finito in Lombardia, Marche, Trento e Veneto… - fattoquotidiano : Vaccini, Pfizer e Moderna aumentano i prezzi per l’Unione europea: 25% e 10% in più secondo i nuovi accordi - RaiNews : #coronavirus #covid19 #Pfizer #Moderna, rialzo a 19,5 euro e 25,5 dollari a dose per fornitura al 2023 - bertolire : RT @f_ronchetti: Questo è uno dei principali #novax in UK: due giornalisti, spacciandosi per investitori #AstraZeneca, gli hanno offerto 10… - sulsitodisimone : 'Pfizer e Moderna aumentano i prezzi dei vaccini destinati all'Ue' -