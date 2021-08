Perché la Principessa Aiko del Giappone non potrà essere Imperatrice (Di domenica 1 agosto 2021) Niente da fare, la Principessa Aiko del Giappone non sarà Imperatrice e non potrà succedere al padre. Il motivo? Secondo i consiglieri e gli esperti consultati dal governo nipponico è impensabile che una donna possa sedere sul Trono del Crisantemo. Sfuma così il sogno di milioni di cittadini Giapponesi che avevano espresso parere favorevole al cambio di rotta e all’ammodernamento del regno e delle sue regole. La Principessa è l’unica figlia dell’attuale imperatore Naruhito e della moglie Masako, ma nonostante la carenza di maschi in famiglia, la commissione nata per ... Leggi su dilei (Di domenica 1 agosto 2021) Niente da fare, ladelnon saràe nonsuccedere al padre. Il motivo? Secondo i consiglieri e gli esperti consultati dal governo nipponico è impensabile che una donna possa sedere sul Trono del Crisantemo. Sfuma così il sogno di milioni di cittadinisi che avevano espresso parere favorevole al cambio di rotta e all’ammodernamento del regno e delle sue regole. Laè l’unica figlia dell’attuale imperatore Naruhito e della moglie Masako, ma nonostante la carenza di maschi in famiglia, la commissione nata per ...

