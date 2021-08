Perché è giusto che di Covid parliamo noi filosofi (Di domenica 1 agosto 2021) Era ora che i filosofi facessero finalmente quello che hanno sempre fatto, da Socrate in poi: scendere in piazza e rompere un po’ le uova nel paniere. Cioè, fuor di metafora, porre domande, sollevando dubbi e perplessità, spezzare l’uniformità delle narrazioni ufficiali. Non per opporne un’altra ad esse, sperabilmente, ma per farci vedere il lato traverso delle vicende per poi poter decidere tutti noi, nell’agorà democratico, qual è la strada un po’ meno peggio delle altre da perseguire. È di questo che dobbiamo essere grati a quattro guru del pensiero filosofico italiano che hanno preso la parola in questi giorni e non hanno tradito il loro demone. Alle ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 1 agosto 2021) Era ora che ifacessero finalmente quello che hanno sempre fatto, da Socrate in poi: scendere in piazza e rompere un po’ le uova nel paniere. Cioè, fuor di metafora, porre domande, sollevando dubbi e perplessità, spezzare l’uniformità delle narrazioni ufficiali. Non per opporne un’altra ad esse, sperabilmente, ma per farci vedere il lato traverso delle vicende per poi poter decidere tutti noi, nell’agorà democratico, qual è la strada un po’ meno peggio delle altre da perseguire. È di questo che dobbiamo essere grati a quattro guru del pensieroco italiano che hanno preso la parola in questi giorni e non hanno tradito il loro demone. Alle ...

