Parma-Sassuolo 0-3: doppio Djuric e Manzari per la vittoria neroverde (Di domenica 1 agosto 2021) Il Sassuolo di Alessio Dionisi batte in amichevole il Parma di Maresca: 0-3 per i neroverdi con la doppietta di Djuric Il Sassuolo vince in amichevole contro il Parma di Enzo Maresca. I neroverdi passano contro i gialloblu che schieravano tra i pali Gigi Buffon. Nonostante alcuni grandi interventi del portiere ex Juventus, vittoria per 3-0 del Sassuolo. Doppietta di Filip Djuric e gol di Giacomo Manzari, classe 2000. Si iniziano a vedere le idee di Alessio Dionisi contro un avversario che parte tra i favoriti in Serie B per la promozione ...

