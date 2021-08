Pagelle Salernitana-Palermo 2-1 | voti e tabellino amichevole precampionato 2021

(Di domenica 1 agosto 2021) Ledi2-1,delestivo dei campani. La squadra di Castori sfida una delle big della Serie C e vince seppur senza brillare. Gol di Kristoffersen nel primo tempo, nella ripresa il raddoppio di Coulibaly, poi su rigore Silipo la riapre ma non cambia ulteriormente il punteggio. Di seguito iai protagonisti dell’incontro andato in scena a San Gregorio Magno. IL RACCONTO DEL MATCH(3-4-2-1): Massolo 6. 5(46? Pelagotti 6), Marong 6, Peretti 6 (46? Lancini 5.5), Marconi 5.5 (46? Buttaro 6); Doda 6.5, Luperini 6 (62? ...

Marong 5.5 : la Salernitana spinge tanto sulla fascia sinistra e il giovane difensore va in difficoltà, anche perché nel primo tempo è poco aiutato da Doda. Comunque non naufraga grazie alle sue doti ...
La diretta live di Salernitana-Palermo, match amichevole 2021: aggiornamenti in tempo reale, fischio d'inizio alle 17:30 ...
La diretta live di Salernitana-Gubbio, match amichevole 2021: aggiornamenti in tempo reale, cronaca al 90' della partita ...