Napoli | Spalletti pronto ad abbracciare Insigne | Di Lorenzo e Meret

(Di domenica 1 agosto 2021)- La vittoria in casa del Bayern ha portato entusiasmo in casa. Non solo i gol di Osimhen, è stata soprattutto la prestazione della squadra a incoraggiare i tifosi azzurri. Si vede già ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

...in casa del Bayern ha portato entusiasmo in casa. Non solo i gol di Osimhen, è stata soprattutto la prestazione della squadra a incoraggiare i tifosi azzurri. Si vede già la mano di, ...... a farsi questo dono è stato il, che ieri in amichevole ha steso con un roboante e inaspettato tris il Bayern Monaco , fornendo a Lucianoindicazioni molto interessanti in vista ...Secondo la Gazzetta dello Sport Gennaro Tutino è ormai considerarsi un calciatore del Parma. Partito con il gruppo del Napoli per affrontare il ritiro a ...L'allenatore azzurro ritroverà martedì al Konami Training Center i tre campioni d'Europa. Mercoledì amichevole con il Wisla Cracovia ...