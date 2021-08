Michele Pirro vince Gara 1 nella Racing Night (Di domenica 1 agosto 2021) In una Misano illuminata dai riflettori e dai fari delle moto, Michele Pirro vince Gara 1 del CIV Superbike nella Racing Night dopo un lungo duello con Alessandro Delbianco, scattato dalla pole position, l’alfiere del team Barni è riuscito ad avere la meglio tagliando il traguardo davanti a tutti e rafforzando la propria leadership in campionato. Nonostante abbia tagliato il traguardo in seconda posizione, tuttavia, Delbianco si è ritrovato in terza piazza nella classifica definitiva alle spalle di Lorenzo Zanetti. Il pilota del DMR ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 agosto 2021) In una Misano illuminata dai riflettori e dai fari delle moto,1 del CIV Superbikedopo un lungo duello con Alessandro Delbianco, scattato dalla pole position, l’alfiere del team Barni è riuscito ad avere la meglio tagliando il traguardo davanti a tutti e rafforzando la propria leadership in campionato. Nonostante abbia tagliato il traguardo in seconda posizione, tuttavia, Delbianco si è ritrovato in terza piazzaclassifica definitiva alle spalle di Lorenzo Zanetti. Il pilota del DMR ...

Advertising

fabrifour3 : RT @gponedotcom: CIV SBK Gara 1: Pirro vince ma con fatica la notturna su Delbianco: Michele Pirro centra la vittoria in Gara 1 del CIV Sup… - gponedotcom : CIV SBK Gara 1: Pirro vince ma con fatica la notturna su Delbianco: Michele Pirro centra la vittoria in Gara 1 del… - paulale01206488 : RT @gponedotcom: CIV SBK Gara 1: Pirro vince a fatica la notturna contro Delbianco: Michele Pirro centra la vittoria in Gara 1 del CIV Supe… - gponedotcom : CIV SBK Gara 1: Pirro vince a fatica la notturna contro Delbianco: Michele Pirro centra la vittoria in Gara 1 del C… - forix : CIV SB, drivers' championship: Michele Pirro (170 points), Lorenzo Zanetti (115), Luca Vitali (88) -