Marcell Jacobs story: vizi e virtù dell'uomo più veloce d'Europa (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs, dal Texas fino alla finale a cinque cerchi, la gara più attesa delle 339 in programma in Giappone, conquistata facendo segnare il record europeo (9''84). Mai nessun italiano prima di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 agosto 2021), dal Texas fino alla finale a cinque cerchi, la gara più attesae 339 in programma in Giappone, conquistata facendo segnare il record europeo (9''84). Mai nessun italiano prima di ...

Advertising

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ????… - ItaliaTeam_it : PAZZESCOOOOOOOOOOOOO! 9.84!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Marcell Jacobs in finale nei 100 metri a #Tokyo2020! #ItaliaTeam… - Coninews : MARCELL VOLA IN FINALEEEEEE! ?? Con uno strepitoso 9.84, nuovo record italiano, Marcell #Jacobs ottiene il pass pe… - angeloclerici48 : Marcell Jacobs è il primo atleta italiano di sempre a raggiungere una finale olimpica nei 100 metri: domenica, dura… - tixxxtweety : RT @Coninews: MARCELL VOLA IN FINALEEEEEE! ?? Con uno strepitoso 9.84, nuovo record italiano, Marcell #Jacobs ottiene il pass per la final… -