LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: l’Italia punta al colpo grosso nel fioretto a squadre maschile, si parte con gli ottavi! (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02:14 Una stoccata per parte in avvio (11-10). 02:14 In pedana Kleibrink-Broszus. 02:13 Grande assalto di Cai, che ha riportato avanti la Germania (10-9). 02:12 Accorcia le distanze il tedesco (8-9). 02:11 Una stoccata per parte (6-9). 02:11 Joppich spinge a fondo pedana l’avversario (5-8). 02:10 Parata e risposta di Cai (4-8). 02:09 Prima stoccata per Joppich (4-8). 02:08 Dritto al petto Cai (3-7). 02:07 partenza aggressiva per il canadese (3-6). 02:06 Adesso in pedana Joppich-Cai. 02:06 Chiude il primo assalto con due stoccate di vantaggio Van Haaster ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02:14 Una stoccata perin avvio (11-10). 02:14 In pedana Kleibrink-Broszus. 02:13 Grande assalto di Cai, che ha riportato avanti la Germania (10-9). 02:12 Accorcia le distanze il tedesco (8-9). 02:11 Una stoccata per(6-9). 02:11 Joppich spinge a fondo pedana l’avversario (5-8). 02:10 Parata e risposta di Cai (4-8). 02:09 Prima stoccata per Joppich (4-8). 02:08 Dritto al petto Cai (3-7). 02:07nza aggressiva per il canadese (3-6). 02:06 Adesso in pedana Joppich-Cai. 02:06 Chiude il primo assalto con due stoccate di vantaggio Van Haaster ...

