LIVE F1, GP Ungheria 2021 in DIRETTA: Ocon ancora in vetta su Vettel e Sainz, Hamilton 7°, cerca la rimonta, 12° Verstappen (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37/70 Ocon apre un altro giro senza problemi con le sue medie e mantiene 2.5 su Vette, terzo Alonso a 14.9, quindi Sainz quarto a 30.5. 36/70 Tornano pesanti nuvole sul tracciato… attenzione al meteo! 36/70 Sainz 1:21.893, Hamilton risponde in 1:21.237 e si porta a 1.971 dallo spagnolo 35/70 Mick passato anche da Ricciardo in curva 1, Verstappen lo beffa in curva 2 e ora è 11° 34/70 Russell passa all’esterno di curva 2 Mick e ora è nono 33/70 Ottimo ritmo per Alonso che è terzo e gira in 1:22.188 a 15.5 da ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37/70apre un altro giro senza problemi con le sue medie e mantiene 2.5 su Vette, terzo Alonso a 14.9, quindiquarto a 30.5. 36/70 Tornano pesanti nuvole sul tracciato… attenzione al meteo! 36/701:21.893,risponde in 1:21.237 e si porta a 1.971 dallo spagnolo 35/70 Mick passato anche da Ricciardo in curva 1,lo beffa in curva 2 e ora è 11° 34/70 Russell passa all’esterno di curva 2 Mick e ora è nono 33/70 Ottimo ritmo per Alonso che è terzo e gira in 1:22.188 a 15.5 da ...

