Life is Strange: True Colors, un trailer dedicato a Haven Springs (Di domenica 1 agosto 2021) La piccola città del Colorado, Haven Springs, è protagonista tanto del nuovo gioco di Dontnod Entertainment, tanto di questo nuovo trailer di Life is Strange: True Colors Svelato nel corso dello Square Enix Presents di marzo, Life is Strange: True Colors è la nuova, terza iterazione della serie di Dontnod Entertanment, dopo il successo strepitoso del primo capitolo e un sequel che, diciamocelo, non è stato altrettanto apprezzato. Alex, la protagonista, si è anche mostrata con tutte le sue abilità nel ... Leggi su tuttotek (Di domenica 1 agosto 2021) La piccola città del Colorado,, è protagonista tanto del nuovo gioco di Dontnod Entertainment, tanto di questo nuovodiisSvelato nel corso dello Square Enix Presents di marzo,isè la nuova, terza iterazione della serie di Dontnod Entertanment, dopo il successo strepitoso del primo capitolo e un sequel che, diciamocelo, non è stato altrettanto apprezzato. Alex, la protagonista, si è anche mostrata con tutte le sue abilità nel ...

Advertising

Megumin44_44 : RT @NintendoHall: Life is Strange: True Colors, pubblicato un nuovo trailer sul titolo - anpanshoyo : sto guardando un film e c’è un suono che mi ricorda life is strange, what if ci rigiocassi - xsweetari : Quando rewatcho il gameplay di life is strange sento una nostalgia ed una sensazione bellissima di quando stavo ben… - baeoverbayv : Life is Strange 2 Giramondo (Platino) Sblocca tutti i trofei di Life is Strange 2 #PS4share - iCrewPlay : #LifeisStrangeTrueColors: a breve il terzo capitolo della saga, ambientato ad Haven Springs! Diamo allora un'occhia… -