La famiglia di De Donno sbugiarda i no-vax | «Ciò che leggiamo su web e social non lo rappresenta»

(Di domenica 1 agosto 2021) Il “martirio” di De. Il complotto sulla morte di De. La voglia – in manifestazioni e post su Facebook – di volerlo innalzare a vero e proprio simbolo di una certa narrazione portata avanti da no-vax, da persone contrarie al Green pass, da coloro che hanno parlato – in questi mesi – di “dittatura sanitaria”. Tutte cose che, stando alle parole delladell’ex primario mantovano che si è tolto la vita nella scorsa settimana, non erano affatto gradite e desiderate. Una cugina innza delladi De– che nel 2020 ha avuto molta visibilità mediatica per ...

Advertising

Open_gol : La lettera durissima della famiglia del medico mantovano - fanpage : 'Il silenzio è la miglior cura'. È intitolata così la lettera che hanno scritto i familiari di Giuseppe De Donno - qnazionale : Medico suicida, la famiglia di De Donno zittisce i No vax - giogiac65 : RT @Open_gol: La lettera durissima della famiglia del medico mantovano - giornalettismo : A speculazioni vergognose, corrisponde una replica dura. Basta, dunque, con le bufale sui social e le teorie del… -

Ultime Notizie dalla rete : famiglia Donno

...di trasformare il medico Giuseppe Dein un'icona del movimento No vax o in una vittima di chissà quale complotto perdono di ogni significato davanti alla lettera - appello che ladel ...Altro che simbolo dei negazionisti, la: "Chi lo conosceva sa che il suo pensiero non è rappresentato dagli striscioni esposti" Articolo Il medico Giuseppe Desuicida, deliri complottisti sul web...non poteva non venirmi in mente a proposito del suicidio di De ...non poteva non venirmi in mente a proposito del suicidio di De Donno,...del " dotor dei poareti " come mi è s ...Altro che simbolo dei negazionisti, la famiglia: "Chi lo conosceva sa che il suo pensiero non è rappresentato dagli striscioni esposti" ...