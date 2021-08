Gp Ungheria | Leclerc fuori | “Una bella partita di bowling”

(Di domenica 1 agosto 2021) Finisce dopo appena due curve il GP didi Charles, ritirato dopo essere stato stato colpito dall'Aston Martin di Stroll e costretto a terminare la sua gara nella sabbia. "Era unadi, fatta una domenica prima delle vacanze - ha spiegato un arrabbiatoa Sky Sport -. E' una mer.... Non so bene come è andato il contatto, Stroll era dietro 5-6 posizioni. Sono frustrato, avevamo possibilità di fare bene ed è andata male. Anche io ho esagerato a volte nelle prime curve, però non è realistico guadagnare così tante posizioni al via. Al momento sono ...

Così Charlescommenta l'incidente e il ritiro dal GP dial primo giro. "Sapevamo di avere l'opportunità di far bene, per questo sono stato molto cauto in partenza", ha aggiunto. "...Il GP d'di F1 2021 passerà alla storia per il maxi tamponamento al via con protagonisti Valtteri ... l'Aston Martin del canadese centra in pieno la Ferrari di Charles- in quel momento ...Partenza bagnata dalla pioggia al Gp di Ungheria di Formula 1 e caos alla prima curva, con Bottas che ha urtato Norris dando il via a una serie di contatti a catena. Verstappen ha colpito Perez, e nel ...ROMA, 01 AGO - Partenza bagnata dalla pioggia al Gp di Ungheria di Formula 1 e caos alla prima curva, con Bottas che ha urtato Norris dando il via a una serie di contatti a catena. Verstappen ha colpi ...