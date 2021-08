Benevento, fiamme in città: vigili del fuoco in azione (FOTO) (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Domenica di duro lavoro per i vigili del fuoco di Benevento, costretti a intervenire questo pomeriggio in zona contrada Madonna della Salute per domare un vasto incendio che si sta propagando nell’area. A prendere fuoco sono state delle sterpaglie e parte di vegetazione, un incendio che ha richiesto l’intervento di tre macchine dei caschi rossi. Già nei giorni scorsi la zona era stata interessata da un incendio che aveva bruciato gran parte di vegetazione, lambendo la strada che collega Via Don Luigi Sturzo alla Contrada Madonna ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Domenica di duro lavoro per ideldi, costretti a intervenire questo pomeriggio in zona contrada Madonna della Salute per domare un vasto incendio che si sta propagando nell’area. A prenderesono state delle sterpaglie e parte di veget, un incendio che ha richiesto l’intervento di tre macchine dei caschi rossi. Già nei giorni scorsi la zona era stata interessata da un incendio che aveva bruciato gran parte di veget, lambendo la strada che collega Via Don Luigi Sturzo alla Contrada Madonna ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, #Fiamme in #Città: vigili del fuoco in azione (FOTO) ** - anteprima24 : ** Auto finisce contro muro e prende fuoco, conducente in ospedale ** - ottopagine : Bisarca carica di auto in fiamme, danni e Raccordo bloccato #Benevento - anteprima24 : ** #Auto in #Fiamme sulla #Bisarca: paura lungo il #Raccordo #Benevento - San Giorgio ** - ottopagine : Centrale elettrica in fiamme a Benevento, vigili del fuoco in azione - FOTO #Benevento -