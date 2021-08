Abruzzo, brucia la Pineta Dannunziana di Pescara: cinque in ospedale per intossicazione. Incendi anche in provincia di Chieti (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo quelli in Sardegna e Sicilia, ora vasti Incendi si sono sviluppati anche in Abruzzo: a sud di Pescara, nella Pineta Dannunziana, e in provincia di Chieti, a Ortona, Francavilla al Mare, Rocca San Giovanni e Farindola. A Pescara cinque persone sono state trasportate in ospedale per intossicazioni da fumo. Tra queste una bambina e due suore che risiedono in una struttura che si trova nell’area interessata dal rogo. Mentre sono circa 800 gli evacuati, ma la conta è ancora in corso. Vigili del fuoco della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo quelli in Sardegna e Sicilia, ora vastisi sono sviluppatiin: a sud di, nella, e indi, a Ortona, Francavilla al Mare, Rocca San Giovanni e Farindola. Apersone sono state trasportate inper intossicazioni da fumo. Tra queste una bambina e due suore che risiedono in una struttura che si trova nell’area interessata dal rogo. Mentre sono circa 800 gli evacuati, ma la conta è ancora in corso. Vigili del fuoco della ...

