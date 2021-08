"A settembre bisogna tornare a lavorare in presenza", avverte Brunetta (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - Un Paese che cresce ai ritmi con cui sta crescendo l'Italia ha bisogno di una pubblica amministrazione "al massimo delle proprie potenzialità". Per questo è necessario che "a settembre si torni a lavorare in presenza". Ne è convinto Renato Brunetta che, in un'intervista al Sole 24 Ore, delinea la rivoluzione in atto nel settore del pubblico impiego. "La pubblica amministrazione finora era percepita come un ripiego o, peggio, un ammortizzatore sociale" dice, "Ma adesso la musica è cambiata. Rigenerare la macchina amministrativa è la chiave del nostro rinascimento post-pandemico: siamo entrati in un'altra Italia e la pubblica ... Leggi su agi (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - Un Paese che cresce ai ritmi con cui sta crescendo l'Italia ha bisogno di una pubblica amministrazione "al massimo delle proprie potenzialità". Per questo è necessario che "asi torni ain". Ne è convinto Renato Brunetta che, in un'intervista al Sole 24 Ore, delinea la rivoluzione in atto nel settore del pubblico impiego. "La pubblica amministrazione finora era percepita come un ripiego o, peggio, un ammortizzatore sociale" dice, "Ma adesso la musica è cambiata. Rigenerare la macchina amministrativa è la chiave del nostro rinascimento post-pandemico: siamo entrati in un'altra Italia e la pubblica ...

'A settembre bisogna tornare a lavorare in presenza', avverte Brunetta ... ma bisogna muoversi subito: per essere sostenuti i ritmi di crescita che stiamo registrando richiedono un Paese che si riprende la sua normalità. Da settembre i nostri ragazzi devono rientrare a ...

