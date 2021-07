Tragedia in Olanda, morto un 16enne calciatore delle giovanili dell’Ajax in un incidente stradale (Di sabato 31 luglio 2021) Noah Gesser talento del settore giovanile dell’Ajax, è morto in un tragico incidente stradale all’età di 16 anni. Lo ha confermato all’agenzia olandese Anp un portavoce del club. L’incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri nella città di Ijsselstein. L’auto del giovane calciatore si è scontrata frontalmente con un camion, uccidendo Gesser e un altro passeggero, che era il fratello maggiore del calciatore. Lo sfortunato ragazzo era stato ingaggiato dall’Ajax nell’estate del 2018, dopo aver battuto la concorrenza del Feyenoord. Foto: Logo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 luglio 2021) Noah Gesser talento del settore giovanile, èin un tragicoall’età di 16 anni. Lo ha confermato all’agenzia olandese Anp un portavoce del club. L’è avvenuto nella serata di ieri nella città di Ijsselstein. L’auto del giovanesi è scontrata frontalmente con un camion, uccidendo Gesser e un altro passeggero, che era il fratello maggiore del. Lo sfortunato ragazzo era stato ingaggiato dall’Ajax nell’estate del 2018, dopo aver battuto la concorrenza del Feyenoord. Foto: Logo ...

