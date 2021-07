Tokyo 2020, Testa storico bronzo nella boxe femminile (Di sabato 31 luglio 2021) (Adnkronos) – Irma Testa perde in semifinale nel torneo di boxe femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, categoria -57 kg. L’azzurra, che vince la medaglia di bronzo, è stata sconfitta 4-1 dalla filippina Neshty Petecio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) (Adnkronos) – Irmaperde in semifinale nel torneo dialle Olimpiadi di, categoria -57 kg. L’azzurra, che vince la medaglia di, è stata sconfitta 4-1 dalla filippina Neshty Petecio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : Prima storica medaglia alle Olimpiadi per San Marino. Con record: è il più piccolo Stato mai salito sul podio. 'Ind… - Open_gol : Sale a 22 il bilancio delle medaglie per l'Italia dopo gli ultimi due bronzi per Testa e Quadarella - Tomas1374 : RT @Eurosport_IT: DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ?????? Il r… -