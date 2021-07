Riapertura scuole, Rizza (Flc Cgil Sicilia): “Altro che green pass, nulla è stato fatto in questi mesi” (Di sabato 31 luglio 2021) "Sul green pass necessario per la ripartenza della scuola si sta consumando una polemica paradossale. Il problema, infatti, non è tanto la vaccinazione del personale, che in Sicilia ha superato l’80 per cento, ma tutto quello che non è stato fatto in questi mesi e che era indispensabile fare per garantire l’avvio del nuovo anno scolastico in sicurezza”. Lo dice Adriano Rizza, segretario della Flc Cgil Sicilia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 31 luglio 2021) "Sulnecessario per la ripartenza della scuola si sta consumando una polemica paradossale. Il problema, infatti, non è tanto la vaccinazione del personale, che inha superato l’80 per cento, ma tutto quello che non èine che era indispensabile fare per garantire l’avvio del nuovo anno scolastico in sicurezza”. Lo dice Adriano, segretario della Flc. L'articolo .

