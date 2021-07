Rennes - Torino 1 - 0 | esordio per Pjaca e Juric espulso!

(Di sabato 31 luglio 2021)(FRANCIA) - Sconfitta 1 - 0 con ilper ilnella prima amichevole di spessore dei ragazzi di Ivan, addirittura espulso per proteste a metà primo tempo. Nonostante...

(FRANCIA) - Sconfitta 1 - 0 con ilper ilnella prima amichevole di spessore dei ragazzi di Ivan Juric , addirittura espulso per proteste a metà primo tempo. Nonostante Pjaca schierato dall'inizio nessuna emozione nei ...Ilesce sconfitto dalla trasferta in Francia: a, i granata perdono 1 - 0 contro la sesta forza della Ligue 1. Decisivo il gol di Terrier al 27', l'attaccante sfrutta un'incertezza di ...Nonostante i carichi di lavoro, i granata di Juric si fanno apprezzare per lunghi tratti quanto a ordine e personalità ...Rennes-Torino 1-0. Marcatori: 27’ pt Terrier. Ammonizioni: 46’ pt Linetty, 14’ st Pjaca, 20’ st Ugochukwu. Rennes (4-4-2): Gomis; Traoré, Badé, Aguerd (13’ st Omari), ...