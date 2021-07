Nuoto | Simona Quadarella | “Volevo questa medaglia per tornare a casa felice”

Leggi su oasport

(Di sabato 31 luglio 2021)non sta nella pelle dopo ladi bronzo conquistata negli 800 sl alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Con il tempo di 8’18?35 ha concluso in terza piazza alle spalle dell’inarrivabile americana Katie Ledecky (8’12?57) e dell’australiana Ariarne Titmus (8’13?83). La romana, con carattere e personalità, ha saputo reagire dopo la grande delusione dei 1500 sl, dove era accreditata per vincere un argento alle spalle di Ledecky. Ai 1000 metri, tuttavia, si era spenta completamente la luce, con l’italiana che aveva visto sfumare momentaneamente il sogno di una vita. Non si è arresa, riscattandosi in ...