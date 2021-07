La Gazzetta del Mezzogiorno non sarà più in edicola dal 2 agosto (Di sabato 31 luglio 2021) Centotrentaquattro anni di storia: prima come Il Corriere delle Puglie (dal 1887), poi come La Gazzetta di Puglia (dal 1922). Alla fine, dal 26 febbraio del 1928, la fusione che portò alla nascita del quotidiano che oggi conosciamo come La Gazzetta del Mezzogiorno. Da lunedì 2 agosto, però, questa testata non sarà più in edicola. Una cessazione delle attività – con annessa “retrocessione” di giornalisti e poligrafici – provocato dalla dichiarazione (diventata ufficiale nei giorni scorsi) della Edisud S.p.a., editore del giornale. LEGGI ANCHE > Contrordine: il canone Rai resterà in ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 31 luglio 2021) Centotrentaquattro anni di storia: prima come Il Corriere delle Puglie (dal 1887), poi come Ladi Puglia (dal 1922). Alla fine, dal 26 febbraio del 1928, la fusione che portò alla nascita del quotidiano che oggi conosciamo come Ladel. Da lunedì 2, però, questa testata nonpiù in. Una cessazione delle attività – con annessa “retrocessione” di giornalisti e poligrafici – provocato dalla dichiarazione (diventata ufficiale nei giorni scorsi) della Edisud S.p.a., editore del giornale. LEGGI ANCHE > Contrordine: il canone Rai resterà in ...

Advertising

davidefaraone : Così come Speranza stava per pubblicare un libro quando ancora la pandemia imperava, ora Zan preannuncia l’uscita d… - LaStampa : Editoria, chiude i battenti La Gazzetta del Mezzogiorno - Gazzetta_it : VIDEO Araba e israeliana si abbracciano dopo la finale: gli applausi del Budokan #Tokyo2020 - Noninfluente : RT @davidefaraone: Così come Speranza stava per pubblicare un libro quando ancora la pandemia imperava, ora Zan preannuncia l’uscita del su… - pietro_busacca : RT @davidefaraone: Così come Speranza stava per pubblicare un libro quando ancora la pandemia imperava, ora Zan preannuncia l’uscita del su… -