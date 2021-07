Ivana Spagna | la cantante è disperata e mostra i danni ai suoi fan – VIDEO

(Di sabato 31 luglio 2021) Laha condiviso delle immagini incredibili riguardo quello che è successo alla sua casa durante l’alluvione che ha colpito tutta la zona di Como negli ultimi giorni di luglio.non ha mai fatto mistero di avere una casa sulla riva del lago di Como, a Blevio. In questi giorni in L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CorriereUmbria : Ivana Spagna, dramma alluvione: il fango sommerge la sua villa. Il video: 'Pazzesco' #IvanaSpagna… - leggoit : Ivana Spagna, il dramma dell'#alluvione al lago di #Como: spazza il fango dalla casa. «E' pazzesco» VIDEO - rsptorino : Ivana Spagna - Cartagena - effe_news : FESTIVAL DI MAJANO – Via al secondo fine settimana con l’80 Festival, ospite l’icona Ivana Spagna - ENRICOLIOTTI : 80 Festival Special Guest IVANA SPAGNA Venerdì 30 luglio_ore 21.30 MAJANO (UDINE), AREA CONCERTI FESTIVAL -

Ultime Notizie dalla rete : Ivana Spagna

L'alluvione che ha colpito nei giorni scorsi la zona del lago di Como , non ha risparmiato neanche la villa di. La cantante si mostra su Instagram in impermeabile rosso, stivali di gomma e attrezzi in mano, intenta a rimediare ai danni causati dall'alluvione. 'E adesso si pulisce ' dice la ..., allagata la sua villa George Clooney, assiduo frequentatore del lago, da quando ha acquistato la bellissima Villa Oleandra a Laglio, non è l'unico vip ad essersi rimboccato le maniche, ...Ivana Spagna, che si trova nella sua casa di Como, ha mostrato disperata i danni che ha subito ai suoi fan: ecco i video.L'alluvione che ha colpito nei giorni scorsi la zona del lago di Como , non ha risparmiato neanche la villa di Ivana ...