Incendi Sardegna, il simbolo della terra è Lussurzesa. Una cerbiatta con le zampe ustionate salvata da un gruppo di cacciatori (Di sabato 31 luglio 2021) “Questa è l’icona della nostra terra ora”. Così uno degli operatori della Clinica Veterinaria Duemari da Santu Lussurgiu, che racconta di come ha curato il cucciolo di cerbiatto rimasto ferito negli Incendi che da giorni stanno devastando la Sardegna. L’animale selvatico, con le zampe gravemente ustionate, è stata recuperato da un gruppo di cacciatori che stanno battendo la montagna palmo a palmo alla ricerca di altri animali selvatici feriti. Il cucciolo, una femmina di poche settimane, è reduce dall’Incendio che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) “Questa è l’iconanostraora”. Così uno degli operatoriClinica Veterinaria Duemari da Santu Lussurgiu, che racconta di come ha curato il cucciolo di cerbiatto rimasto ferito negliche da giorni stanno devastando la. L’animale selvatico, con legravemente, è stata recuperato da undiche stanno battendo la montagna palmo a palmo alla ricerca di altri animali selvatici feriti. Il cucciolo, una femmina di poche settimane, è reduce dall’o che ha ...

nicola_pinna : Questa cerbiatta è il simbolo della resilienza della #Sardegna: è scampata agli #incendi e insieme a tanti altri an… - Tg1Rai : Dopo la Sardegna, ora è la Sicilia a fronteggiare l'emergenza incendi. Brucia la Piana degli Albanesi. Il sindaco a… - nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - Mari19660 : RT @LNDC_NAZIONALE: #Sardegna - Siamo stanchi ma anche felici per aver portato in salvo 54 #animali che vagavano alla ricerca di aiuto, con… - riccard77650870 : RT @SardegnaG: Incendi in #Sardegna, Enpa: primo carico di medicinali per veterinari - Operazione congiunta delle Sezioni presenti sull'iso… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Sardegna Incendi Sardegna, Bartolomeo a Mattarella: l'ambiente fragile per l'avidità dell'uomo ... Sergio Mattarella, dopo i devastanti incendi che hanno divorato aziende, animali e un patrimonio ambientale di 70 anni in diverse zone della Sardegna. Si parla di oltre un miliardo di danni, mentre ...

Incendi al picco stagionale, a provocarli spesso il dolo o l'imperizia ... dove i roghi non si placano e a soffrire maggiormente sono vaste aree soprattutto in Sicilia e Sardegna. 'Siamo nel picco stagionale per la diffusione degli incendi, come testimonia lo stesso numero ...

Tra Covid, incendi e vertenze: le spine della Sardegna Il Sole 24 ORE Incendi al picco stagionale, a provocarli spesso il dolo o l'imperizia In questo periodo di massima criticità, “una volta appiccati, sono più difficili da controllare e arginare a causa delle condizioni climatiche cui stiamo assistendo", dice all'AGI il vice direttore ce ...

Incendi: per l'assessore regionale i mezzi aerei sono insufficienti CAGLIARI. «La situazione di emergenza nazionale sul fronte incendi richiede un dispiegamento di mezzi aerei che si dimostra insufficiente rispetto alle reali esigenze della nazione. La politica nazion ...

