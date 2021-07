Green pass, da oggi authcode si recupera anche da soli: ecco come (Di sabato 31 luglio 2021) Green pass, da oggi l’authcode si recupera anche da soli. Le istruzioni per farlo arrivano in una nota il ministero della Salute. “E’ ora possibile per coloro che hanno i requisiti per la certificazione verde Covid-19 – si legge – e non hanno ricevuto o hanno smarrito l’sms o l’email, recuperare l’’authcode’ in autonomia”. Ma come? “Basterà accedere alla nuova applicazione attiva sul sito www.dgc.gov.it, inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’evento che ha generato la ... Leggi su italiasera (Di sabato 31 luglio 2021), dal’sida. Le istruzioni per farlo arrivano in una nota il ministero della Salute. “E’ ora possibile per coloro che hanno i requisiti per la certificazione verde Covid-19 – si legge – e non hanno ricevuto o hanno smarrito l’sms o l’email,re l’’’ in autonomia”. Ma? “Basterà accedere alla nuova applicazione attiva sul sito www.dgc.gov.it, inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’evento che ha generato la ...

borghi_claudio : Noi siamo quelli lì in basso e mettiamo il #GreenPass perché c'è l'emergenza (se vede). La Gran Bretagna è quella i… - VittorioSgarbi : #logica #greenpass Lasciamo stare le posizioni “ideologiche” sul vaccino (io l’ho fatto) e atteniamoci alla logica:… - borghi_claudio : Oggi girano un po' di notizie che vanno lievemente contro la narrazione pro green pass. - Annamar35486740 : RT @Perla19733917: Bologna, circa mezz’ora fa, la gente sta arrivando, per manifestare contro obbligo vaccinale e green pass... in questo… - Silvergio2377 : RT @gustinicchi: Il green PASS in Gazzetta ufficiale n.171 del 19 luglio 2021. Si rappresenta che il decreto legge del 18 maggio 2021 n.65… -