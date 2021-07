Green pass, come recuperarlo se non arriva l'sms: così si può scaricare il codice da soli (Di sabato 31 luglio 2021) E., possono acquisire la certificazione verde COVID - 19 dal sito istituzionale www.dgc.gov.it inserendo il codice fiscale o l'identificativo assegnato da Sistema Tessera Sanitaria per accedere alla ... Leggi su leggo (Di sabato 31 luglio 2021) E., possono acquisire la certificazione verde COVID - 19 dal sito istituzionale www.dgc.gov.it inserendo ilfiscale o l'identificativo assegnato da Sistema Tessera Sanitaria per accedere alla ...

Advertising

borghi_claudio : Noi siamo quelli lì in basso e mettiamo il #GreenPass perché c'è l'emergenza (se vede). La Gran Bretagna è quella i… - VittorioSgarbi : #logica #greenpass Lasciamo stare le posizioni “ideologiche” sul vaccino (io l’ho fatto) e atteniamoci alla logica:… - borghi_claudio : Oggi girano un po' di notizie che vanno lievemente contro la narrazione pro green pass. - angeleri_mauro : RT @Lorenzo62752880: Carolina Darias (ministro della salute spagnolo) dice che il green pass per accedere a bar e ristoranti non ha base gi… - LuposchiChiara : RT @DavPoggi: Piscina Ecumano Space via Pignatelli 41 Napoli piscina e palestra chiede green pass DATE RISALTO GRAZIE - io e mia moglie abb… -