Calciomercato Serie B: Parma, Lecce, Salernitana? Ecco dove andrà bomber Tutino (Di sabato 31 luglio 2021) Tutti lo vogliono, tutti lo cercano: Gennaro Tutino è stato, anche quest'anno, l'oggetto del desiderio di molte società. Lo ha cercato con insistenza la Salernitana che aveva pensato ad una sua conferma dopo l'ottima stagione conclusa (con tanti assist e ben 13 gol) anche per la Serie A, ma poi ha virato su Favilli, lo aveva cercato timidamente il Lecce che lo scorso anno aveva insistito per un suo acquisto (ma poi De Laurentiis preferirì mandarlo a Salerno), ma alla fine il bomber napoletano dovrebbe andare al Parma. Con i ducali l'entourage dell'attaccante ha un accordo di massima, ma ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 31 luglio 2021) Tutti lo vogliono, tutti lo cercano: Gennaroè stato, anche quest'anno, l'oggetto del desiderio di molte società. Lo ha cercato con insistenza lache aveva pensato ad una sua conferma dopo l'ottima stagione conclusa (con tanti assist e ben 13 gol) anche per laA, ma poi ha virato su Favilli, lo aveva cercato timidamente ilche lo scorso anno aveva insistito per un suo acquisto (ma poi De Laurentiis preferirì mandarlo a Salerno), ma alla fine ilnapoletano dovrebbe andare al. Con i ducali l'entourage dell'attaccante ha un accordo di massima, ma ...

